Бывший владелец «Сампдории» решил уничтожить другой итальянский клуб

Эксцентричный режиссер Массимо Ферреро, в ходе владения которого «Сампдорией» клуб погрузился в большие долги и в результате сейчас вылетел из высшей лиги, задумал проделать то же самое с другим итальянским клубом - славной некогда «Перуджей». Он интересуется возможностью покупки клуба, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ферреро уже побывал на базе «Перуджи», но между тем в ужас пришли поклонники клуба, которые четко и массово дают понять в социальных сетях - такой «инвестор» им совершенно не нужен. «Мы тут не Генуя», то ли намекают, то ли просто жалуются они.