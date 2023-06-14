Де Лаурентис обращался к Анчелотти, но получил отказ

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис находится в активном «поиске утраченного» - тренера для своего клуба. И в своих поисках он обращался и к бывшему, «утраченному» тренеру «Наполи» - Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал». Однако, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Анчелотти ответил на предложение очень коротко - «нет, спасибо».

Напомним, что «Наполи» находится в поисках вследствие ухода из команды Лучано Спаллети - выиграв с клубом чемпионский титул, бывший наставник «Зенита» решил взять небольшой отпуск.