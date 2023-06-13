Эль-Шаарави близок к продлению контракта с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави готов подписать новый контракт с клубом.

Действующий трудовой договор 30-летнего игрока истекает в ближайшие недели, но с высокой вероятностью будет продлён. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, переговоры по новому соглашению форварда находятся на финальной стадии. Стороны вот-вот заключат сделку, рассчитанную до 2025 года.

Стефан Эль-Шаарави провёл 42 поединка за команду Жозе Моуринью в прошедшей кампании, записав себе в актив девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Цвета римлян футболист защищает с января 2021 года.