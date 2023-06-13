Защитник «Интера» Милан Шкриньяр скоро станет новым игроком «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний защитник официально станет игроком парижан в июле. В январе он подписал предварительный контракт.

Романо добавляет, что Шкриньяр подпишет с парижским клубом четырехлетний контракт, который будет действовать до июня 2027 года.

По информации Романо, это уже третье усиление для «ПСЖ» в предстоящем сезоне. Ранее клуб подписал Марко Асенсио и Мануэля Угарте. Также продолжаются переговоры о переходе Ли Кан Ина и Шера Ндура.