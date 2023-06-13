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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку обратился к фанатам «Интера» после поражения в финале Лиги чемпионов

13 Июня 2023 • 16:44 Комментировать

Нападающий Ромелу Лукаку обратился к фанатам «Интера» после поражения в финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что в финале «Интер» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник английской команды Родри.

«Этому [победе в Лиге чемпионов] не суждено было случиться. Ужасное чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб. Но у «Интера» есть голод, и мы будем бороться, чтобы однажды достичь момента славы», - написал Лукаку в социальных сетях.

Отметим, что права на 30-летнего Лукаку принадлежат «Челси». За «Интер» бельгиец выступает в аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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