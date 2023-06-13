Джеко всё ближе к уходу из «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко становится всё ближе к уходу из команды Симоне Индзаги. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не могут удовлетворить требования боснийца по зарплате.

Источник сообщает, что Джеко хочет получать зарплату в размере 5 миллионов евро в год, тогда как руководство «Интера» предлагает ему на один миллион меньше. В то же время турецкий Фенербахче предлагает футболисту больше требуемой суммы, а именно – 6 миллионов евро в год.

Джеко закончил сезон с 9 голами и 3 ассистами в чемпионате Италии. 37-летний форвард был основным в «Интере», несмотря на конкуренцию с более молодым и статусным Ромелу Лукаку.