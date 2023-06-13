Мотта – запасной вариант «ПСЖ», если команду не возглавит Нагельсманн

Бывший полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта может вернуться в команду в качестве главного тренера. По информации от Foot Mercato, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи встретился с итальянцем и согласовал с ним условия контракта.

Правда, даже несмотря на это, назначение тренера «Болоньи» на аналогичный пост в «ПСЖ» сейчас смотрится маловероятным. Дело в том, что Аль-Хелаифи заключил с Моттой контракт на тот случай, если парижане не смогут назначить своего приоритетного кандидата в лице Юлиана Нагельсманна.

Мотта в прошлом сезоне финишировал с «Болоньей» на девятом месте в итальянской Серии А.