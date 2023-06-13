Бывший игрок «Милана» Виталий Кутузов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трагичную новость о смерти Сильвио Берлускони, который долгое время был владельцем миланского клуба.

- На ваш взгляд Берлускони - самая знаковая фигура в итальянском футболе 20 и 21 века?

- Не хочется сбрасывать со счетов Моратти, Сенси, Аньелли и остальных. Тут много колоритных персонажей. Конечно, Берлускони много сделал за свою жизнь. В том числе для итальянского футбола.

- На Ваш взгляд тот «Милан» - сильнейшая итальянская команда всех времен?

- Однозначно одна из значимых в не только в Италии, но и в европейском футболе.

Напомним, в период Берлускони итальянский клуб восемь раз выигрывал Серию А, пять раз - Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов), трижды побеждал в Межконтинентальном кубке.