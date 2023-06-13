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Чемпионат Италии. Серия А

​Стадион «Монцы» могут назвать в честь Берлускони

13 Июня 2023 • 13:05 Комментировать

Стадион «Бриантео», на котором своих соперников принимает «Монца», могут назвать в честь Сильвио Берлускони. Соответствующее предложение сделал городской совет Монцы, о чём рассказывает итальянский Sky.

Берлускони, владелец «Монцы», ушёл из жизни в понедельник в возрасте 86 лет. В футбольном мире он известен главным образом тем, что с 1986 по 2016 год был владельцем «Милана».

Отметим, что «Монца» Берлускони в 2022 году впервые вышла в топ-дивизион Италии. В дебютном сезоне Серии А команда выступила неплохо и финишировала на 11-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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