Амрабат отказал «Барселоне», игрок устал от нерешительности клуба

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не будет выступать за каталонскую «Барселону» в следующем сезоне. По информации от журналиста Рожера Торелло, марокканец окончательно отказал «сине-гранатовым» в переходе.

Ранее сообщалось, что Амрабат мечтает о переходе в «Барселону», но в последнее время ситуация изменилась. Софьян устал ждать, когда каталонцы начнут действовать для осуществления его трансфера. Хавбек начал сомневаться, что клуб вообще заинтересован в его приглашении. В конечном итоге Амрабату надоела нерешительность руководства «Барселоны», поэтому он решил исключить вариант с переездом на «Камп Ноу».

Амрабат был одним из кандидатов для «Барселоны» на замену Серхио Бускетсу в опорную зону полузащиты.