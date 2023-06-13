«Рома» полностью согласовала трансфер Н'Дика

«Рома» успешно провела переговоры с центральным защитником Эваном Н'Дика и полностью согласовала трансфер француза на правах свободного агента. Об этом в своих социальных сетях рапортует авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что Н'Дика подпишет с командой Жозе Моуринью контракт сроком до 2028 года. Француз получит подписной бонус за переход в стан «джаллоросси», но эта сумма пока остаётся в секрете.

Н'Дика вместе со своими агентами находится на пути в Рим для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Напомним, ранее Эван покинул франкфуртский «Айнтрахт».