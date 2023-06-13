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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги в шаге от нового контракта с «Интером»

13 Июня 2023 • 12:27 Комментировать

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги находится в шаге от того, чтобы продлить контракт с «нерадзурри». По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист подпишет новое соглашение сроком до 2025 года. При этом «Интер» повысит своему наставнику зарплату.

Напомним, Индзаги стал рулевым «нерадзурри» летом 2021 года, придя на замену Антонио Конте, который оставил своему преемнику чемпионскую команду. За два сезона в «Интере» Симоне дважды взял Кубок Италии и дошёл с клубом до финала Лиги чемпионов. В чемпионате «нерадзурри» при Индзаги пока ни разу не побеждали.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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