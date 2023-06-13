Родриго Фонсека, агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи об интересе к клиенту со стороны турецкого «Галатасарая».

«Галатасарай»? Нет, мне ничего об этом не известно. Это какие-то слухи. К нам из Турции никто не обращался», – заявил представитель игрока.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» рассматривает Бекао, как приоритетную цель для усиления обороны. 27-летний бразилец провёл 4 сезона в итальянской Серии А, в последнем из которых записал на свой актив два гола и одну результативную передачу. Перед переходом в «Удинезе» Бекао успел провести один сезон за московский ЦСКА.