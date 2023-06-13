Аллегри выбрал между «Ювентусом» и деньгами в Саудовской Аравии

Представители саудовского «Аль-Хиляля» ведут переговоры с главным тренером туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Об этом сообщается на страницах издания Gazzetta dello Sport.

На днях между сторонами состоялась встреча, в ходе которой обсуждалось возможное сотрудничество. Саудиты сделали специалисту выгодное финансовое предложение, однако Аллегри ответил отказом.

Массимилиано решил продолжить карьеру в «старой синьоре». Срок действующего трудового соглашения между 55-летним специалистом и туринским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года.