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Аллегри выбрал между «Ювентусом» и деньгами в Саудовской Аравии

13 Июня 2023 • 07:50 Комментировать (1)

Представители саудовского «Аль-Хиляля» ведут переговоры с главным тренером туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Об этом сообщается на страницах издания Gazzetta dello Sport.

На днях между сторонами состоялась встреча, в ходе которой обсуждалось возможное сотрудничество. Саудиты сделали специалисту выгодное финансовое предложение, однако Аллегри ответил отказом.

Массимилиано решил продолжить карьеру в «старой синьоре». Срок действующего трудового соглашения между 55-летним специалистом и туринским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Аль-Хиляль
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Комментарии (1)
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NOBODY
13 Июня 2023 в 08:45
крепитесь, ювентийцы )))
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