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Чемпионат Италии. Серия А

Тьяго Силва: «Благодаря Берлускони я стал поклонником «Милана»

13 Июня 2023 • 06:19 Комментировать

В Италии скончался Сильвио Берлускони, бывший владелец «Милана» ушел в мир иной в возрасте 87 лет. Свои слова скорби выразил и Тьяго Силва, бывший футболист «Милана». Бразильский игрок признался, что благодаря Берлускони стал поклонником клуба, оставаясь им до сих пор.

- Меня впечатляла его огромная страсть и любовь к «Милану». В его лице было предельно понятно, каким должен быть истинный поклонник «Милана». Для меня очень важны эти воспоминания, я стал поклонником клуба, выступая за него, я понимал, что не могу подвести Берлускони, Галлиани и Леонардо, - цитирует слова Силвы pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони Тьяго Силва
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