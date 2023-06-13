Орландо: «Интер» должен снизить зарплату Лукаку, он всё равно останется»

Бывший игрок «Милана» Массимо Орландо прокомментировал ситуацию с бельгийским нападающим «Интера» Ромелу Лукаку, который выступает на правах аренды, покуда права на него принадлежат лондонскому «Челси». Лукаку любит «Интер», но при Симоне Индзаги далеко не столь эффективен, как ранее, при Антонио Конте. К тому же, у него появилась привычка пороть большое количество моментов.

- Я уверен, что Лукаку, если предложить ему новый контракт и снизить зарплату, все равно останется в «Интере». Проблема в «Челси», но, как мне кажется, они хотят избавиться от него, - цитирует слова Орландо fcinter1908.it.