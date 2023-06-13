Моратти: «Мы с Берлускони всегда уважали друг друга»

Сильвио Берлускони ушел в мир иной в возрасте 87 лет, на протяжении трех десятков лет бывший премьер Италии руководил «Миланом». И, подобно тому, как свой конкурент был у Скруджа Макдака в лице Флинтхарда Гломгольда, так и у Берлускони был аналогичный раздражитель - президент миланского «Интера» Массимо Моратти, который руководил клубом почти двадцать лет, то есть тоже очень долго. Моратти выразил свои чувства по поводу смерти Берлускони.

- Берлускони - это человек, вдохновивший меня стать президентом клуба, и у нас была схватка, «Милан» при нем стал слишком сильным. Между нами всегда было большое уважение, и это самое важное, - цитирует слова Моратти pianetamilan.it