Колосков считает, что новый формат Кубка России оправдал себя

Почетный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков считает, что новый формат проведения Кубка России, введенный с прошлого года, полностью оправдал себя. При этом недавний Суперфинал Кубка он же называл крайне скучным зрелищем, несмотря на то, что судьба матча решилась лишь в серии пенальти - ЦСКА исполнил ее лучше, чем игроки «Краснодара», который так и остается пока что без трофеев в своей истории.

- Многие критиковали формат Кубка России, относились скептически, но по итогу турнир полностью себя оправдал и порадовал российских болельщиков, - цитирует слова Колоскова «Рейтинг Букмекеров».