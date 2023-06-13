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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» собирается выложить 2,5 миллиона евро за 18-летнего датского вратаря

13 Июня 2023 • 04:30 Комментировать

В миланском «Интере» готовят смену на случай, если Андре Онана решит покинуть клуб - и руководство финалиста Лиги чемпионов положило глаз на 18-летнего датского вратаря  Тео Сандера.

Его «Ольборг» вылетел во вторую лигу датского футбола, в связи с чем прозябать там Сандер не хотел бы, а клубу, в то же время, требуются деньги для реанимации проекта. И «Интер» готов предоставить 2,5 миллиона евро за Сандера, уточняет fcinter1908.it. Речь идет о четырехлетнем контракте с вратарем 2005 года рождения, уточняет источник.

Напомним, что «Интер» закончил сезон в Серии А на четвертом месте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ольборг трансферы футбола - лето 2023 Тео Сандер
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