«Интер» собирается выложить 2,5 миллиона евро за 18-летнего датского вратаря

В миланском «Интере» готовят смену на случай, если Андре Онана решит покинуть клуб - и руководство финалиста Лиги чемпионов положило глаз на 18-летнего датского вратаря Тео Сандера.

Его «Ольборг» вылетел во вторую лигу датского футбола, в связи с чем прозябать там Сандер не хотел бы, а клубу, в то же время, требуются деньги для реанимации проекта. И «Интер» готов предоставить 2,5 миллиона евро за Сандера, уточняет fcinter1908.it. Речь идет о четырехлетнем контракте с вратарем 2005 года рождения, уточняет источник.

Напомним, что «Интер» закончил сезон в Серии А на четвертом месте.