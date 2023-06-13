«Ювентус» передумал расставаться с Миликом

Если еще несколько дней назад расставание «Ювентуса» с Аркадиушом Миликом казалось неизбежным, то сейчас ситуация изменилась и туринцы готовы оставить его еще на сезон.

Для этого им нужно найти семь миллионов евро и выкупить возрастного футболиста, однако, как уточняет Tuttosport, руководство туринского клуба надеется убедить коллег из «Марселя» в снижении требований.

Как отреагирует французская сторона, покажут ближайшие дни, но ситуация может служить косвенным признаком того, что «Ювентус» расстанется с Душаном Влаховичем, а потому команде нужен альтернативный нападающий схожего плана.