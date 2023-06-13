Петанья заинтересовал «Дженоа» и «Удинезе»

Успешный первый сезон в Серии А для «Монцы» стал хорошим трамплином и для игроков клуба, которые привлекли внимание своими выступлениями. Например, полузащитник Андреа Петанья, который провел сезон на правах аренды, в то время как права на него принадлежат «Наполи».

Сейчас неаполитанцы подумывают о том, чтобы оставить его у себя и подыскать место в команде. Но есть и другие претенденты на его услуги, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Это вернувшаяся в высшую лигу итальянского футбола «Дженоа», которая ищет пути для усиления состава, а также «Удинезе».