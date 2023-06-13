​Гаттузо: «Берлускони очень дорожил «Миланом»

Дженнаро Гаттузо, знаменитый бывший полузащитник итальянского «Милана», прокомментировал свои чувства по поводу кончины Сильвио Берлускони - бывший владелец «Милана» ушел в мир иной в возрасте 87 лет.

- Он уже не был президентом, а я тренировал «Милан». Он хотел, чтобы я поставил Сусо в атаку и ругался, что я ничего не понимаю. Но тогда я понял, как сильно он дорожит командой, хотя уже и продал ее. В то же время он был чуть тираном, случалось, что он пинал мячи в Сакки и в Капелло, у него был не такой и простой характер, - вспоминает Дженнаро Гаттузо, слова которого цитирует pianetamilan.it.