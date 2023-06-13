​Сын Симеоне может вернуться в «Дженоа»

Нападающий Джованни Симеоне не стал в «Наполи» стабильным игроком основы, хотя аргентинец регулярно появлялся на замену и нередко забивал.

Его будущее может быть связано не с клубом, который только что выиграл чемпионат Италии, а с командой, в которой он выступал в прошлом и которая сейчас вернулась в высший свет итальянского футбола - «Дженоа». Альберто Джилардино, наставник «грифонов», очень хочет заполучить Симеоне.

Но для этого сперва еще надо решить вопрос с «Вероной», которой он официально принадлежит, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.