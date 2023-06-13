Раньери: «Каждое поражение отзывалось болью в сердце»

Итальянский специалист Клаудио Раньери выполнил миссию - вернул «Кальяри» в высший свет итальянского футбола. Для этого клубу пришлось сражаться в плей-офф с «Пармой», а затем с «Бари», но все испытания островитяне прошли с честью. Раньери рассказал, что сезон прожил так, словно для него это было вопросом жизни и смерти - вернуть «Кальяри» в Серию А.

- Этот клуб дал мне путевку в мир тренерской работы, тут я начал тренировать 33 года тому назад. И я не мог отказать клубу в момент сложности. Каждое поражение в минувшем сезоне отражалось болью в сердце. Всегда буду благодарен «Кальяри», - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.