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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон: «Вклад Берлускони в футбол неоценим»

13 Июня 2023 • 01:15 Комментировать

Ветеран итальянского футбола Джанлуиджи Буффон отреагировал на печальное известие о смерти Сильвио Берлускони.

- Сегодня мы прощаемся с Сильвио Берлускони, страстным поклонником футбола, настоящим романтиком. Он превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников. Его наследие в футболе всегда будет неоценимым, - цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 87 лет, он три десятка лет возглавлял «Милан», при котором клуб достиг всех вершин не только в итальянском, но и в европейском футболе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Буффон Сильвио Берлускони
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