Буффон: «Вклад Берлускони в футбол неоценим»

Ветеран итальянского футбола Джанлуиджи Буффон отреагировал на печальное известие о смерти Сильвио Берлускони.

- Сегодня мы прощаемся с Сильвио Берлускони, страстным поклонником футбола, настоящим романтиком. Он превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников. Его наследие в футболе всегда будет неоценимым, - цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 87 лет, он три десятка лет возглавлял «Милан», при котором клуб достиг всех вершин не только в итальянском, но и в европейском футболе.