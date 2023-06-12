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Чемпионат Италии. Серия А

Монтелла покинул «Адана Демирспор» после финиша в первой четвёрке чемпионата Турции

12 Июня 2023 • 22:43 Комментировать

Итальянский специалист Винченцо Монтелла после удачного сезона у руля турецкого «Адана Демирспор» покинул команду, рассказал газете Milliyet президент клуба Мурат Санджак.

Напомним, при Монтелле в минувшем сезоне этот клуб с юго-востока Турции финишировал на четвёртом месте, набрав 69 баллов. Отставание от первой тройки оказалось солидным – девять очков. Однако и отрыв от пятого места тоже не мал – семь баллов.

Специалист возглавлял клуб из Аданы с 2021 года, сезон-2021/22 при нём команда завершила на девятом месте в национальном чемпионате.

Ранее мы сообщали, что Монтелла может возглавить один из клубов «большой четвёрки» Турции – стамбульский «Фенербахче». Что любопытно, и «Фенербахче», и уже бывший клуб Монтеллы выступят в следующем сезоне в Лиге конференций УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Винченцо Монтелла Адана Демирспор Мурат Санджак
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