Не провалились: Как выступили в Европе Головин и Миранчук

Клубный футбольный сезон в Европе завершился. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на главных российских «легионеров» в топ-лигах. Рассказываем, как себя проявили Александр Головин и Алексей Миранчук.

Александр Головин

Головин в прошедшем сезоне был игроком основной обоймы «Монако». Россиянин приносил пользу в атаке, в том числе отметился несколькими шикарными голами. Чего не хватало Александру, так это стабильности на турнирной дистанции. После качественного матча он мог выдать совершенно серый матч, где его довольно рано меняли.

Самым успешным для Головина был период с конца декабря, когда чемпионат Франции возобновился после связанной с мундиалем паузы, по середину февраля. В девяти матчах Лиги 1 за этот период россиянин сделал шесть результативных действий (три гола + три голевых паса).

В плане голов Головин выдал лучший сезон в своей карьере, забив 8 раз. Ещё 8 раз Александр выступал в качества ассистента для партнёров. Получается, Головин набрал 16 баллов по системе «гол+пас» - ещё один его лучший показатель в карьере.

Больше Головина за «Монако» в сезоне 2022/2023 забили только Эмболо (12 голов) и Бен-Йеддер (25 голов). По ассистам россиянин в своей команде второй, выше расположился Кайо Энрике (10 голевых передач).

Подводя итоги, можно смело сказать, что Головин выступал на приличном уровне. Россиянину не хватало стабильности, но даже при этом он выдал лучшие показатели в карьере. Головину определённо есть куда прибавлять, что он и постарается сделать в следующем сезоне. «Монако» провалил последние месяцы и не попал в еврокубки. В следующем году у Головина и компании будет возможность полностью сосредоточиться на решении задач в Лиге 1.

Алексей Миранчук

Перед сезоном 2022/2023 Миранчуку пришлось искать себе новую команду, ведь Джан Пьеро Гасперини не рассчитывал на россиянина в «Аталанте». Стать твёрдым игроком основы в Бергамо Алексею так и не удалось – чувствовалось, что Гасперини не доверяет полузащитнику. Миранчука связывали с «Вероной», «Болоньей» и «Торино». В итоге футболист отправился последний из этих клубов.

В первом же матче за «Торино» Миранчук забил, расписавшись в воротах «Монцы» 13 августа в стартовом туре Серии А. Правда, дебют российского полузащитника был омрачён травмой бедра – Алексея пришлось менять уже в перерыве. В следующий раз Миранчук вышел на футбольное поле в первый день октября.

В дальнейшем по ходу сезона Миранчук был игроком основной обоймы. Россиянин поучаствовал в 29 матчах чемпионата Италии, проведя на поле 2094 минуты. Получается, что в среднем Алексей проводил на поле 72 с лишним минуты – солидный показатель. Восемь игр Серии А Миранчук пропустил из-за травм, и лишь один раз хавбек провёл все 90 минут на скамейке запасных.

Миранчук не блистал, но выступал солидно. В 29 играх Серии А россиянин забил 4 гола и отдал 7 голевых передач на партнёров. По ассистам Алексея обошёл только экс-игрок ЦСКА Никола Влашич (8), а по голам – тот же Влашич (5), Карамо (5) и Санабрия (12). По итогу можно сказать, что Миранчук вошёл в число наиболее полезных игроков «Торино» в атаке.

Реклама

Каким будет будущее Миранчука, пока сказать сложно. Непонятно, станет ли «Торино» выкупать россиянина у «Аталанты». Есть информация, что «быки» хотят сохранить Алексея, и игрок тоже не прочь остаться, но финансы поют романсы. «Торино» якобы сейчас пытается договориться с бергамасками о снижении цены. Если не получится, то футболист может вернуться в «Аталанту». Но там Миранчук вряд ли задержится. При таком раскладе этим летом ему, скорее всего, придётся снова искать себе команду.

Александр Тихий