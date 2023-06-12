Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал совет президенту команды Аурелио де Лаурентису.

По сведениям Footmercato, де Лаурентис рассматривает наставника «ПСЖ» Кристофа Галтье на пост главного тренера «Наполи». По данным СМИ, Галтье будет уволен из парижского клуба в ближайшее время, поэтому сможет беспрепятственно вести переговоры с любой командой. Однако Осимхен посоветовал президенту «Наполи» не связываться с французским специалистом, под руководством которого футболист играл в «Лилле».

В прошедшем сезоне «Наполи» вместе с Лучано Спаллетти стал чемпионом Италии, но вскоре было объявлено об уходе итальянского тренера из-за конфликта с президентом клуба.