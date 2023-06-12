«Автобус, полный проституток» и море трофеев «Милана»: каким запомнится Берлускони в футбольном мире

На 87-м году ушёл из жизни Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана», который в последнее время был владельцем «Монцы». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чем запомнился Берлускони в футбольном мире.

«Милан» при Берлускони

Прежде всего Берлускони ассоциируется с «Миланом», президентом которого он стал в 1986 году. А окончательно он продал этот клуб за 740 миллионов евро 31 год спустя китайско-американским инвесторам. За это время «Милан» целых пять раз становился победителем Кубка/Лиги чемпионов. Ранее «россонери» выигрывали престижнейший еврокубок дважды задолго до прихода Берлускони.

Кроме того, «Милан» при Берлускони также выиграл пять Суперкубков Европы, то есть после каждого своего триумфа в Лиге чемпионов он побеждал победителя Кубка УЕФА. Плюс ещё – успехи в Межконтинентальном Кубке и клубном чемпионате мира. То есть больше десяти международных трофеев положил в свою копилку «Милан» при Берлускони. А мог даже больше, если бы не ряд поражений в финальных матчах.

Приход Берлускони в «Милан» в 1986 году позволил команде в следующем сезоне выиграть чемпионат Италии впервые за девять лет. И всего восемь раз «россонери» выигрывали скудетто в эпоху Берлускони. Кубок страны, правда, покорился «Милану» за три десятка лет лишь однажды. Но это ведь турнир не самый почётный, не так ли? С ключевыми трофеями, как видим, на дистанции проблем у «красно-чёрных» не возникало.

Приняв одноимённый клуб из родного города в тяжёлом положении на грани банкротства и обеспечив ему стабильный приток больших финансов, Берлускони поставил его на знатный путь. В качестве тренеров «Милан» в эпоху Берлускони славили такие выдающиеся специалисты, как Арриго Сакки, Фабио Капелло и Карло Анчелотти. А на футбольном поле блестящие сезоны за «россонери» проводили Рууд Гуллит, Марко ван Бастен, Франк Райкаард, Алессандро Костакурта, Джордж Веа, Андрей Шевченко, Кака, Кларенс Зеедорф, Паоло Мальдини, Филиппо Индзаги, Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо и так далее.

Продажа «Милана»

Но всем эпохам когда-то приходит конец. Когда Берлускони в 2010-х годах занимался продажей клуба, «Милан» пришёл в некоторый упадок, однако в последнее время стал возвращаться к высоким результатам. «Россонери» выиграли чемпионат Италии в прошлом году, вышли в полуфинал Лиги чемпионов в этом. И есть ощущение, что в будущем «Милан» ещё покажет успехи сродни тем, которые клуб имел под патронажем синьора Берлускони.

Отойдя от дел в «Милане», Берлускони не отказался от активной деятельности в итальянском футболе, несмотря на проблемы со здоровьем. В 2018 году он приобрёл «Монцу», где запретил игрокам бороды, серьги и татуировки. Туда в совет директоров Берлускони взял Адриано Галлиани, который был при нём в «Милане» многолетним вице-президентом. «Монца» вместе с такими компетентными управленцами быстро поднялась из Серии C в Серию A. Там она закрепилась на данный момент, заняв в минувшем сезоне крепкое одиннадцатое место.

Какой он был

Нельзя не отметить интересную историю недавнего прошлого, которая добавит ярких штрихов к фигуре Берлускони. В декабре прошлого года он заявил в интервью, что футболистов «Монцы» встретит «автобус, полный проституток», если они обыграют «Ювентус» или «Милан». И что вы думаете? 29 января 2023 года «Монца» обыграла «Ювентус» со счётом 2:0…

Эксцентричный и не лезущий за словом в карман. Импозантный и своенравный. Скандальный и противоречивый. Таким запомнится Сильвио Берлускони – не только в том, что касается футбола, но и вообще. В любом случае он был большой личностью и оставил свой неизгладимый след как в футболе, так и в политике.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал кто будет представлять Италию в еврокубках-2023/24.

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Кирилл Иванцов