​Раньери не сдержал слёз после успеха «Кальяри»

В воскресенье вечером «Кальяри» оформил путёвку в Серию А. В ответном матче финала плей-офф команда Клаудио Раньери минимально обыграла «Бари» на поле соперника, забив единственный и победный гол на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте.

После финального свистка Клаудиньо Раньери, главный тренер «Кальяри», не смог сдержать слёз. Опытный тренер был очень рад решению турнирной задачи.

По ходу своей карьеры Раньери поработал во многих клубах. Одним из самых главных успехов этого тренера является титул чемпиона Англии с «Лестером», завоёванный в 2016 году.