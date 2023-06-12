Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Раньери не сдержал слёз после успеха «Кальяри»

12 Июня 2023 • 16:54 Комментировать

В воскресенье вечером «Кальяри» оформил путёвку в Серию А. В ответном матче финала плей-офф команда Клаудио Раньери минимально обыграла «Бари» на поле соперника, забив единственный и победный гол на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте.

После финального свистка Клаудиньо Раньери, главный тренер «Кальяри», не смог сдержать слёз. Опытный тренер был очень рад решению турнирной задачи.

По ходу своей карьеры Раньери поработал во многих клубах. Одним из самых главных успехов этого тренера является титул чемпиона Англии с «Лестером», завоёванный в 2016 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
16:54 · Италия. Серия А
​Раньери не сдержал слёз после успеха «Кальяри»
16:03 · Италия. Серия Б
Названа новая трансферная стоимость Черышева, которая стала меньше на 500 тысяч евро
15:40 · Италия. Серия А
Агент Дибалы: «Пауло не получал звонков от клубов из Саудовской Аравии»
13:34 · Италия. Серия А
​«Милан» отреагировал на смерть Берлускони
13:01 · Италия. Серия А
«Интер» не начнёт переговоры по продаже Онана без предложения ниже 60 миллионов евро
12:35 · Италия. Серия А
Капелло отреагировал на смерть Берлускони
12:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» – единственный клуб, который сделал предложение по Милинковичу-Савичу
11:41 · Италия. Серия А
Дибала ведёт переговоры с «Ромой» о новом контракте, клуб хочет убрать сумму отступных
11:17 · Италия. Серия А
Президент Федерации футбола Италии Гравина: «Манчини в «Наполи»? Это что-то из области фантастики»
10:49 · Италия. Серия А
«Аль-Хиляль» готов докинуть Аллегри ещё 10 миллионов евро к предложенной ранее зарплате 2
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отдать двух игроков за Онана 3
10:14 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Интер» определённо не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов» 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не поменял мнение насчёт Лукаку после финала Лиги чемпионов, клуб хочет продлить аренду игрока
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Интер» попробует пригласить Скамакку, если Джеко откажется продлевать контракт
09:37 · Италия. Серия А
Матерацци сравнил нынешний «Интер» с составом 2010 года
Все новости
Рекомендуем