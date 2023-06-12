Агент Дибалы: «Пауло не получал звонков от клубов из Саудовской Аравии»

Хорхе Антун, агент нападающего «Ромы» Пауло Дибалы, опроверг слухи об интересе к клиенту со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Пауло ни с кем не обсуждал своё будущее, он не получал звонков от клубов из Саудовской Аравии. Я ответственен за то, чтобы выслушивать предложения по трансферу Дибалы, но в данный момент я могу сказать лишь то, что игрок находится в отпуске», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее ходили слухи, что «Рома» начала переговоры с Дибалой по новому контракту. В нынешнем соглашении у игрока есть сумма отступных, которая позволяет любому иностранному клубу выкупить его за 12 миллионов евро.