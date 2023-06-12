Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Дибалы: «Пауло не получал звонков от клубов из Саудовской Аравии»

12 Июня 2023 • 15:40 Комментировать

Хорхе Антун, агент нападающего «Ромы» Пауло Дибалы, опроверг слухи об интересе к клиенту со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Пауло ни с кем не обсуждал своё будущее, он не получал звонков от клубов из Саудовской Аравии. Я ответственен за то, чтобы выслушивать предложения по трансферу Дибалы, но в данный момент я могу сказать лишь то, что игрок находится в отпуске», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее ходили слухи, что «Рома» начала переговоры с Дибалой по новому контракту. В нынешнем соглашении у игрока есть сумма отступных, которая позволяет любому иностранному клубу выкупить его за 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023 Хорхе Антун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
16:54 · Италия. Серия А
​Раньери не сдержал слёз после успеха «Кальяри»
16:03 · Италия. Серия Б
Названа новая трансферная стоимость Черышева, которая стала меньше на 500 тысяч евро
15:40 · Италия. Серия А
Агент Дибалы: «Пауло не получал звонков от клубов из Саудовской Аравии»
13:34 · Италия. Серия А
​«Милан» отреагировал на смерть Берлускони
13:01 · Италия. Серия А
«Интер» не начнёт переговоры по продаже Онана без предложения ниже 60 миллионов евро
12:35 · Италия. Серия А
Капелло отреагировал на смерть Берлускони
12:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» – единственный клуб, который сделал предложение по Милинковичу-Савичу
11:41 · Италия. Серия А
Дибала ведёт переговоры с «Ромой» о новом контракте, клуб хочет убрать сумму отступных
11:17 · Италия. Серия А
Президент Федерации футбола Италии Гравина: «Манчини в «Наполи»? Это что-то из области фантастики»
10:49 · Италия. Серия А
«Аль-Хиляль» готов докинуть Аллегри ещё 10 миллионов евро к предложенной ранее зарплате 2
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отдать двух игроков за Онана 3
10:14 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Интер» определённо не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов» 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не поменял мнение насчёт Лукаку после финала Лиги чемпионов, клуб хочет продлить аренду игрока
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Интер» попробует пригласить Скамакку, если Джеко откажется продлевать контракт
09:37 · Италия. Серия А
Матерацци сравнил нынешний «Интер» с составом 2010 года
Все новости
Рекомендуем