​«Милан» отреагировал на смерть Берлускони

В понедельник стало известно о смерти бывшего владельца «Милана» Сильвио Берлускони. «Россонери» отреагировали на это печальное известие.

«Милан» глубоко опечален и скорбит с связи с кончиной незабываемого Сильвио Берлускони. Хотим обратиться к его семье, коллегам и друзьям, что выразить наши соболезнования», - говорится в заявлении «Милана».

«Спасибо, господин президент. Всегда с нами», - такими словами завершил свой комментарий клуб.

Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. В последние годы он владел клубом «Монца», который выступает в Серии А.