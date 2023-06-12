«Интер» не начнёт переговоры по продаже Онана без предложения ниже 60 миллионов евро

Миланский «Интер» не намерен начинать переговоры по продаже своего голкипера Андре Онана, пока не получит предложение хотя бы в размере 60 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Напомним, главным претендентом на обладателя «Золотой перчатки» Лиги чемпионов является лондонский «Челси», который видит в камерунце своего нового основного голкипера на следующий сезон. «Интер» не горит желанием расставаться с Андре, но клуб может быть вынужден пойти на такой шаг, если получит выгодное предложение.

Ранее ходили слухи, что «Челси» может включить в сделку своего нападающего Ромелу Лукаку, который хочет остаться в «Интере» по истечению срока аренды.