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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло отреагировал на смерть Берлускони

12 Июня 2023 • 12:35 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, который работал главным тренером сборной России, отреагировал на смерть бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Мы потеряли великого человека и очень важную личность», - приводятся слова Капелло на страницах «Спорт-Экспресса».

Сегодня, 12 июня, стало известно о смерти Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни в Милане. Ранее в прессе сообщалось, что у функционера обнаружили лейкемию.

Сильвио являлся владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. Осенью 2018 года Берлускони стал владельцем футбольного клуба «Монца».

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сильвио Берлускони
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