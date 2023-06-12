Капелло отреагировал на смерть Берлускони

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, который работал главным тренером сборной России, отреагировал на смерть бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Мы потеряли великого человека и очень важную личность», - приводятся слова Капелло на страницах «Спорт-Экспресса».

Сегодня, 12 июня, стало известно о смерти Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни в Милане. Ранее в прессе сообщалось, что у функционера обнаружили лейкемию.

Сильвио являлся владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. Осенью 2018 года Берлускони стал владельцем футбольного клуба «Монца».