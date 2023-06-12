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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» – единственный клуб, который сделал предложение по Милинковичу-Савичу

12 Июня 2023 • 12:02 Комментировать

Римский «Лацио» пока получил только одно официально предложение по трансферу своего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, у которого через год истекает контракт. По информации от Il Messagero, единственное предложение по сербу сделал туринский «Ювентус».

Как сообщает источник, «старая синьора» предложила за полузащитника 25 миллионов евро + бонусы. «Лацио» пока не ответил на это предложение, поэтому сделка находится под сомнением.

С 2015 года Милинкович-Савич провёл свыше 300 матчей в составе «бьянкочелести», где отметился 69 голами и 59 результативными передачами. Ранее серб отказался продлевать контракт с командой Маурицио Сарри.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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