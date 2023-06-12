Умер бывший владелец «Милана» Берлускони

В Италии прогремела печальная новость. На 87-м году жизни скончался бывший президента «Милана» Сильвио Берлускони, об этом сообщает Corriere della Sera.

Президент «Монцы» ушел из жизни сегодня, 12 июня, в миланской больнице Сан-Раффаэле. В апреле стало известно, что у Берлускони обнаружена лейкемия. Еще сообщалось, что функционер был переведен в госпиталь из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Сильвио проходил лечение в отделении интенсивной терапии.

Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2016 год. В 2018 году он стал президентом «Монцы».