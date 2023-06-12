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Чемпионат Италии. Серия А

Умер бывший владелец «Милана» Берлускони

12 Июня 2023 • 11:49 Комментировать (6)

В Италии прогремела печальная новость. На 87-м году жизни скончался бывший президента «Милана» Сильвио Берлускони, об этом сообщает Corriere della Sera.

Президент «Монцы» ушел из жизни сегодня, 12 июня, в миланской больнице Сан-Раффаэле. В апреле стало известно, что у Берлускони обнаружена лейкемия. Еще сообщалось, что функционер был переведен в госпиталь из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Сильвио проходил лечение в отделении интенсивной терапии.

Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2016 год. В 2018 году он стал президентом «Монцы».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони Монца
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Комментарии (6)
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Misha_diablo_football
12 Июня 2023 в 12:47
Пусть покоится с миром, очень масштабный (солидный) был человек во всех смыслах этого слова...
3Tituli
12 Июня 2023 в 12:18
Печальная новость. Кто бы как к нему не относился, но Дон Берлускони это огромный исторический пласт как в спортивной так и в политической сфере. И да, мужик у которого были яйца!
NOBODY
12 Июня 2023 в 12:26
ну 87 лет еще прожить неплохо, тем более с такой болезнью....а так да, сколько он сделал для Милана, этакий "миланский Бернабеу" )))
3Tituli
12 Июня 2023 в 12:29
Миланцам в честь него не стыдно и стадион назвать. Он это уж точно заслужил.
NOBODY
12 Июня 2023 в 13:20
ну здесь вряд ли )) стадион то общий и назван в честь Меаццы, который за оба Милана играл....
Juventissimo
12 Июня 2023 в 12:17
Земля ему пухом. Сивол возрождения Милана, действительно историческая личность.
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