Дибала ведёт переговоры с «Ромой» о новом контракте, клуб хочет убрать сумму отступных

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ведёт переговоры с руководством своего клуба по новому контракту. По информации от журналиста Николо Скиры, аргентинец может подписать соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до 6 миллионов евро в год.

В новом контракте «Рома» хочет убрать сумму отступных в размере 12 миллионов евро, которую может активировать любой иностранный клуб. Что касается итальянских команд, для них сейчас действуют отступные в размере 20 миллионов евро.

Напомним, Дибала перебрался в «Рому» прошлым летом на правах свободного агента из «Ювентуса». В дебютном сезоне за «джаллоросси» аргентинец забил 12 голов и отдал 6 ассистов в Серии А.