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Чемпионат Италии. Серия А

Президент Федерации футбола Италии Гравина: «Манчини в «Наполи»? Это что-то из области фантастики»

12 Июня 2023 • 11:17 Комментировать

Габриэле Гравина, президент Федерации футбола Италии, прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «скуадры адзурры» Роберто Манчини на пост главного тренера «Наполи», который остаётся вакантным после ухода Лучано Спаллетти.

«Манчини в «Наполи»? Это что-то из области фантастики. Он останется в сборной. Роберто сосредоточен на своём проекте», – цитирует Гравину журналист Николо Скира.

Напомним, на пост главного тренера «Наполи» также претендуют такие специалисты, как Луис Энрике, Винченцо Итальяно и Джан Пьеро Гасперини. «Партенопеи» недавно стали чемпионами Италии впервые с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Наполи
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