Президент Федерации футбола Италии Гравина: «Манчини в «Наполи»? Это что-то из области фантастики»

Габриэле Гравина, президент Федерации футбола Италии, прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «скуадры адзурры» Роберто Манчини на пост главного тренера «Наполи», который остаётся вакантным после ухода Лучано Спаллетти.

«Манчини в «Наполи»? Это что-то из области фантастики. Он останется в сборной. Роберто сосредоточен на своём проекте», – цитирует Гравину журналист Николо Скира.

Напомним, на пост главного тренера «Наполи» также претендуют такие специалисты, как Луис Энрике, Винченцо Итальяно и Джан Пьеро Гасперини. «Партенопеи» недавно стали чемпионами Италии впервые с 1990 года.