«Аль-Хиляль» готов докинуть Аллегри ещё 10 миллионов евро к предложенной ранее зарплате

«Аль-Хиляль» продолжает бороться за приглашение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Напомним, наставник туринского «Ювентуса» ранее отказался возглавлять клуб из Саудовской Аравии, несмотря на предложенную зарплату в размере 21 миллиона евро в год.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «Аль-Хиляль» готов улучшить своё предложение до 31 миллиона евро в год, чтобы убедить Массимилиано присоединиться к клубу.

Ранее агент Аллегри заявил, что тренер точно останется в «Ювентусе» на следующий сезон. Отметим, что после возвращения в Турин Массимилиано не выиграл ни одного трофея за два сезона.