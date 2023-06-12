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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци сравнил нынешний «Интер» с составом 2010 года

12 Июня 2023 • 09:37 Комментировать

Экс-защитник сборной Италии и миланского «Интера» Марко Матерацци сравнил нынешнюю команду с составом образца 2010 года.

«Наш «Интер» до сих пор остается семьей. Это было главным отличием, которое позволяло нам побеждать. Я вижу то же в нынешней команде. Барелла, Мартинес, Чалханоглу – это те футболисты, которые могут делать разницу», - передает слова Матерацци Tuttomercatoweb.

Напомним, что на прошлых выходных «Интер» сыграл в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». «Нерадзурри» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. В Серии А миланский коллектив финишировал на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Матерацци
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