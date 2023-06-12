Ибрагимович не хочет оставаться в «Милане» на административной должности

Известный итальянский журналист Николо Скира сообщает о том, что шведский нападающий Златан Ибрагимович отказался от административной должности в «Милане», который закончил минувший сезон только на четвертом месте в чемпионате. Он стал для Ибрагимовича последним в качестве игрока, но не исключено, что карьера Златана продлится в другом клубе.

Что касается нежелания Ибрагимовича оставаться в «Милане», то это может быть связано с переменами, которые происходят в руководстве «Милана» в последнее время, которые могут свидетельствовать о нестабильности. Возможно, она-то и отпугивает Златана.