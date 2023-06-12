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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери: «Вернуть «Кальяри» в Серию А было делом чести»

12 Июня 2023 • 05:23 Комментировать

«Кальяри» вышел в Серию А, команда вернулась туда после вылета в прошлом году под руководством Клаудио Раньери, который теперь будет пытаться эмулировать свой успех с «Лестером» в итальянском чемпионате (а мы будем только рады, если у него получится). Как пояснил Клаудио, для него вернуть команду в высшую серию итальянского чемпионата было делом чести.

- «Кальяри» - это клуб, который дал мне путевку в европейский футбол. Если бы у меня не получилось вернуть клуб в Серию А, это было бы огромным поражением. Мы должны были сделать все возможное для успеха - и мы сделали, - цитирует слова Раньери fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
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