Раньери: «Вернуть «Кальяри» в Серию А было делом чести»

«Кальяри» вышел в Серию А, команда вернулась туда после вылета в прошлом году под руководством Клаудио Раньери, который теперь будет пытаться эмулировать свой успех с «Лестером» в итальянском чемпионате (а мы будем только рады, если у него получится). Как пояснил Клаудио, для него вернуть команду в высшую серию итальянского чемпионата было делом чести.

- «Кальяри» - это клуб, который дал мне путевку в европейский футбол. Если бы у меня не получилось вернуть клуб в Серию А, это было бы огромным поражением. Мы должны были сделать все возможное для успеха - и мы сделали, - цитирует слова Раньери fcinter1908.it.