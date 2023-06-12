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Чемпионат Италии. Серия А

​Сразу две команды вернулись в Серию А через год после вылета - такого не было 13 лет

12 Июня 2023 • 03:32 Комментировать

В воскресенье вечером окончательно выяснился состав итальянского чемпионата Серии А на следующий сезон - «Специя» проиграла «Вероне», вылетев в Серию Б, а «Кальяри» выжал победу в игре с «Бари», вернувшись в высшую лигу после годичного пребывания в Серии Б - вместе с «Дженоа».

Такого, чтобы сразу две вылетевшие годом ранее команды вернулись в высшую лигу уже через год, в итальянском футболе не было тринадцать лет - с 2010 года, когда это сделали «Аталанта», а также «Сиена».

Напомним, что также в Серию Б вылетели еще и «Кремонезе» с «Сампдорией», а наверх вышел еще и «Фрозиноне». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Кальяри Сиена
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