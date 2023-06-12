Каморанези снова при делах - возглавил клуб с Мальты

Мальтийская Премьер-лига становится привлекательной для итальянских специалистов - там отныне работает чемпион мира 2006 года, Мауро Каморанези. Он оставался без работы с 2021 года, когда расстался со словенским «Марибором», сотрудничество с которым продлилось примерно год.

Теперь Каморанези будет тренировать «Флориану» из одноименного города. Пока что речь идет об однолетнем контракте, хотя в объявлении о приглашении тренера говорится о «проекте», что предусматривает обычно чуть больше, чем год работы.

Раньше Каморанези тренировал также пару мексиканских клубов, аргентинский «Тигре» и другой словенский коллектив - «Табор».