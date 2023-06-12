Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каморанези снова при делах - возглавил клуб с Мальты

12 Июня 2023 • 03:27 Комментировать

Мальтийская Премьер-лига становится привлекательной для итальянских специалистов - там отныне работает чемпион мира 2006 года, Мауро Каморанези. Он оставался без работы с 2021 года, когда расстался со словенским «Марибором», сотрудничество с которым продлилось примерно год.

Теперь Каморанези будет тренировать «Флориану» из одноименного города. Пока что речь идет об однолетнем контракте, хотя в объявлении о приглашении тренера говорится о «проекте», что предусматривает обычно чуть больше, чем год работы.

Раньше Каморанези тренировал также пару мексиканских клубов, аргентинский «Тигре» и другой словенский коллектив - «Табор». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мауро Каморанези Флориана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
05:32 · Италия. Серия А
Ди Канио ропщет на Лукаку: «Да сколько можно мазать, Индзаги бы забил в такой ситуации»
05:27 · Италия. Серия А
Ибрагимович не хочет оставаться в «Милане» на административной должности
05:23 · Италия. Серия А
Раньери: «Вернуть «Кальяри» в Серию А было делом чести»
03:32 · Италия. Серия А
​Сразу две команды вернулись в Серию А через год после вылета - такого не было 13 лет
03:27 · Италия. Серия А
Каморанези снова при делах - возглавил клуб с Мальты
11 Июня
23:41 · Италия. Серия А
«Верона» в драматичной борьбе выбила «Специю» в Серию Б
23:35 · Италия. Серия Б
Раньери вернул «Кальяри» в Серию А на последних минутах матча с «Бари»
20:42 · Италия. Серия Б
Адаилтон: «Такой клуб, как «Дженоа», не может играть во второй лиге»
20:29 · Италия. Серия А
Брайда: «Руководство «Милана» растоптало всю жизнь Мальдини»
20:06 · Италия. Серия А
Паганин: «В следующем сезоне «Интер» должен взять Скудетто» 4
19:45 · Италия. Серия А
Паганин: «Лукаку необходимо оставить» 2
18:01 · Италия. Серия А
Спаллетти: «С «Наполи» я пережил лучшие тренерские эмоции в жизни»
16:47 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о трансфере Ауа 1 официально
15:21 · Германия. Бундеслига
​«Милан» придумал, как выиграть у «ПСЖ» борьбу за форварда
14:22 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Гендузи 1 слухи
Все новости
Рекомендуем