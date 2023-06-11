«Верона» в драматичной борьбе выбила «Специю» в Серию Б

В воскресенья «Специя» и «Верона» провели матч за право остаться в Серии А. Команды поделили 17-е место и в рамках эксперимента определили сильнейшего не по дополнительным показателям, а на футбольном поле. Марко Фараони вывел вперед номинальных гостей уже на пятой минуте. Этап Ампаду достаточно быстро сравнял счет при помощи рикошета. Веронцы забили снова также после того, как мяч изменил направление полета, Сириль Нгонж стал героем дня, чуть позже оформив дубль в прорыве по левому краю поля.

В середине второго тайма Элдор Шомуродов перебросил вратаря, но Фараони выбил мяч с ленточки рукой - удаление и пенальти. Эта афера сработала, так как Мбала Нзола не смог переиграть голкипера с точки. На 90-й минуте Ампаду зарядил в перекладину.

3:1, «Верона» остается в Серии А, «Специя» сыграет в низшем дивизионе.

«Специя» - «Верона» - 1:3 (1:3)

Голы: Фараони, 5 - 0:1; Ампаду, 15 - 1:1; Нгонж, 26 - 1:2; Нгонж, 38 - 1:3.

Нереализованный пенальти: Нзола (С), 70.

Удаление: Фараони (В), 68.