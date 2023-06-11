Брайда: «Руководство «Милана» растоптало всю жизнь Мальдини»

Бывший спортивный директор «Милана» Арьедо Брайда прокомментировал новости недели из стана «россонери» - расставание с Паоло Мальдини. Брайда беспощаден по отношению к «Милану», он считает, что руководство клуба растоптало всю жизнь Паоло.

- Чувства не покупаются и не продаются. Я звонил Паоло, чтобы выразить ему свое сочувствие. Мальдини - это история «Милана». История играет фундаментальную роль в жизни человека, а то, что сделали сейчас - просто растоптали жизнь Паоло, - цитирует слова Брайды итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Мальдини выступал за клуб в качестве игрока с 1985 по 2009 год.