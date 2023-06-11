Паганин: «В следующем сезоне «Интер» должен взять Скудетто»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин, который выступал за клуб с 1990 по 1995 год, озвучил, какими должны быть планы клуба на следующий сезон. По словам Паганина, «Интер» должен целиться на Скудетто - чемпионский титул итальянской Серии А:

- «Интер» должен подтвердить свой статус в каждом турнире. «Наполи», конечно, очень силен, но там есть фактор неизвестности, связанный со сменой тренера. «Милан» вообще провел полную перезагрузку. «Юве» сейчас тоже в непонятном состоянии. «Интер» должен брать быка за рога, - цитирует слова Паганина итальянское новостное агентство ITASportPress.