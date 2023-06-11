Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «В следующем сезоне «Интер» должен взять Скудетто»

11 Июня 2023 • 20:06 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин, который выступал за клуб с 1990 по 1995 год, озвучил, какими должны быть планы клуба на следующий сезон. По словам Паганина, «Интер» должен целиться на Скудетто - чемпионский титул итальянской Серии А:

- «Интер» должен подтвердить свой статус в каждом турнире. «Наполи», конечно, очень силен, но там есть фактор неизвестности, связанный со сменой тренера.  «Милан» вообще провел полную перезагрузку. «Юве» сейчас тоже в непонятном состоянии. «Интер» должен брать быка за рога, - цитирует слова Паганина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Паганин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
20:42 · Италия. Серия Б
Адаилтон: «Такой клуб, как «Дженоа», не может играть во второй лиге»
20:29 · Италия. Серия А
Брайда: «Руководство «Милана» растоптало всю жизнь Мальдини»
20:06 · Италия. Серия А
Паганин: «В следующем сезоне «Интер» должен взять Скудетто»
19:45 · Италия. Серия А
Паганин: «Лукаку необходимо оставить»
18:01 · Италия. Серия А
Спаллетти: «С «Наполи» я пережил лучшие тренерские эмоции в жизни»
16:47 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о трансфере Ауа 1 официально
15:21 · Германия. Бундеслига
​«Милан» придумал, как выиграть у «ПСЖ» борьбу за форварда
14:22 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Гендузи 1 слухи
14:01 · Италия. Серия А
Рабио может перейти из «Ювентуса» в мадридский топ-клуб
13:14 · Италия. Серия А
Чинквини: «Я не верю в то, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола высказался о финансовой части перехода из ЦСКА в «Удинезе»
09:48 · Италия. Серия А
Погба может уехать к Роналду
09:35 · Италия. Серия А
Онана высказался о будущем в «Интере» 1
09:14 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
08:22 · Италия. Серия А
«Марсель» может пригласить итальянского тренера
Все новости
Рекомендуем