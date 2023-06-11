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Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «Лукаку необходимо оставить»

11 Июня 2023 • 19:45 Комментировать

Бывший защитник миланского «Интера» Антонио Паганин считает, что миланский «Интер» должен сохранить бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас выступает в качестве арендованного футболиста. Паганин считает, что Лукаку нашел отличное взаимопонимание с аргентинским напарником Лаутаро Мартинесом.

- Я бы оставил Лукаку. Они очень четко работают вместе, в связке с Мартинесом. Один не очень удачный матч - это не причина ставить под сомнение качества игрока, - цитирует слова Паганина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лукаку был продан в «Челси» в 2021 году, но не смог найти себя в лондонском клубе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ромелу Лукаку Антонио Паганин
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