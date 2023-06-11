Паганин: «Лукаку необходимо оставить»

Бывший защитник миланского «Интера» Антонио Паганин считает, что миланский «Интер» должен сохранить бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас выступает в качестве арендованного футболиста. Паганин считает, что Лукаку нашел отличное взаимопонимание с аргентинским напарником Лаутаро Мартинесом.

- Я бы оставил Лукаку. Они очень четко работают вместе, в связке с Мартинесом. Один не очень удачный матч - это не причина ставить под сомнение качества игрока, - цитирует слова Паганина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лукаку был продан в «Челси» в 2021 году, но не смог найти себя в лондонском клубе.