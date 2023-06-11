Спаллетти: «С «Наполи» я пережил лучшие тренерские эмоции в жизни»

Бывший уже наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти признался, что у руля клуба пережил моменты «тотального счастья» - так он охарактеризовал успехи клуба в минувшем сезоне, «Наполи» выиграл итальянский чемпионат и вошел в восьмерку лучших клубов Европы.

- Я пережил моменты тотального счастья с «Наполи», когда мы выиграли чемпионат. Это было лучшее чувство для любого тренера, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Спаллетти работал с «Наполи» два года - с 2021 по 2023 год. Ранее он какое-то время тренировал даже питерский «Зенит».