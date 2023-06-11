Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «С «Наполи» я пережил лучшие тренерские эмоции в жизни»

11 Июня 2023 • 18:01 Комментировать

Бывший уже наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти признался, что у руля клуба пережил моменты «тотального счастья» - так он охарактеризовал успехи клуба в минувшем сезоне, «Наполи» выиграл итальянский чемпионат и вошел в восьмерку лучших клубов Европы.

- Я пережил моменты тотального счастья с «Наполи», когда мы выиграли чемпионат. Это было лучшее чувство для любого тренера, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Спаллетти работал с «Наполи» два года - с 2021 по 2023 год. Ранее он какое-то время тренировал даже питерский «Зенит». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
18:01 · Италия. Серия А
Спаллетти: «С «Наполи» я пережил лучшие тренерские эмоции в жизни»
16:47 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о трансфере Ауа 1 официально
15:21 · Германия. Бундеслига
​«Милан» придумал, как выиграть у «ПСЖ» борьбу за форварда
14:22 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Гендузи 1 слухи
14:01 · Италия. Серия А
Рабио может перейти из «Ювентуса» в мадридский топ-клуб
13:14 · Италия. Серия А
Чинквини: «Я не верю в то, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола высказался о финансовой части перехода из ЦСКА в «Удинезе»
09:48 · Италия. Серия А
Погба может уехать к Роналду
09:35 · Италия. Серия А
Онана высказался о будущем в «Интере» 1
09:14 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
08:22 · Италия. Серия А
«Марсель» может пригласить итальянского тренера
10 Июня
23:13 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Н'Дика более выгодные условия, чем «Милан»
22:42 · Италия. Серия А
Спаллетти назвал подходящего тренера для «Наполи»
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» претендует на молодого футболиста «Челси»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ изучает возможность подписание Кьезы 1 слухи
Все новости
Рекомендуем