«Рома» посредством своего официального сайта объявила о трансфере полузащитника Уссема Ауа. 24-летний футболист подписал с римским клубом контракт, который рассчитан до конца июня 2028 года.

«Я очень рад, что подписал контракт с «Ромой», потому что это великий клуб с великой историей. Думаю, что это правильный проект для меня – здесь хорошая команда с качественными футболистами и уникальная фан-база», - сказал Ауа пресс-службе клуба.

Уссем Ауа впервые в своей карьере сменил клуб. Ранее футболист выступал исключительно за «Лион», воспитанником которого он и является.

Ауа будет играть за «Рому» под номером 22.